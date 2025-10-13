رویداد جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران عصر امروز با حضور معاون علمی، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم و جمعی از فعالان حوزه سالن کتابخانه ملی برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران (Innovation and Technology National lran Award Financing) یا به اختصار اینتیفا (INTIFA) رویدادی است که با هدف شناسایی و تقدیر از پیشگامان و نهادهای مؤثر تامین مالی حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور و معرفی ابزارهای نوین و نوآوری‌های مالی در حوزه فناوری و نوآوری امروز برگزار می‌شود.

در این جایزه قرار است نهادهای پیشرو و اثرگذار در بخش‌های حوزه تسهیلات، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، تامین مالی جمعی، فرشتگان کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری بذری، ارزش‌گذاری دارایی نامشهود و انتشار اوراق نوآوری معرفی و تقدیر شوند.

همچنین معرفی ابزارهای نوین و نوآوری در تامین مالی استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، تامین مالی بخشی(تخصصی) در حوزه‌های نانو و هوش مصنوعی، تقدیر از پیشکسوتان، افراد شاخص و رسانه-خبرنگار فعال در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری، بخش‌های ویژه این جایزه به شمار می‌روند.

اشخاص، مؤسسات و نهادهایی که در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری ایران فعالیت می‌کنند شامل بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی(cvc)، فرشتگان کسب و کار، سکوهای تامین مالی جمعی (کرادفاندینگ‌ها)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بورسی، سرمایه‌گذاران فرشته، شرکت‌های تسهیلگری و شتابدهی نوآوری، اعتبارافزاها(ارزش‌گذاری)، مشاوران پذیرش و عرضه اوراق نوآوری و همچنین مشاوران IPO شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، مخاطبان این جایزه محسوب می‌شوند.