به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها که ۲۰ تا ۲۷ مهر برگزار می‌شود، تیم‌های آذرخش البرز، طیف تهران، سالار بوشهر، تیک ساپرت اصفهان، خراسان رضوی و راشین گیلان با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

در روز نخست این مسابقات تیم طیف تهران با حساب ۲۱ بر یک از سد آذرخش البرز گذشت تا اولین تیم برنده این رقابت‌ها لقب بگیرد.

برنامه ادامه این رقابت‌ها به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۱ مهر: سالار بوشهر - هیات خراسان رضوی/ طیف تهران - تیک ساپرت اصفهان

سه شنبه ۲۲ مهر: آذرخش البرز - هیات خراسان رضوی/ سالار بوشهر - تیک ساپرت اصفهان

چهارشنبه ۲۳ مهر: طیف تهران - هیات خراسان رضوی/ راشین گیلان - تیک ساپرت اصفهان

پنج‌شنبه ۲۴ مهر: سالار بوشهر - آذرخش البرز/ راشین گیلان - طیف تهران

جمعه ۲۵ مهر: راشین گیلان - آذرخش البرز/ هیات خراسان رضوی - تیک ساپرت اصفهان

شنبه ۲۶ مهر: طیف تهران - سالار بوشهر/ راشین گیلان - هیات خراسان رضوی

یکشنبه ۲۷ مهر: راشین گیلان - سالار بوشهر/ آذرخش البرز - تیک ساپرت اصفهان