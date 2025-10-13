به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدرضا قادری، گفت: این رویداد امروز به نقطه‌ای برای همگرایی مجموعه‌های مختلف در حوزه‌های زیرساختی، فناوری، صنعت و علوم اجتماعی تبدیل شده است.

او در آیین آغاز به کار این رویداد گفت: سه سال پیش برگزاری این نمایشگاه تصویری از آینده بود که اکنون به نقطه‌ای برای به‌هم‌رسیدن مجموعه‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون زیرساختی، از جمله شهری، انرژی، ارتباطی و حمل‌ونقل تبدیل شده است.

قادری افزود: همسویی بین بخش‌های فناوری، دانش، صنعت و علوم اجتماعی و اقتصادی به هدفی بزرگ منتهی می‌شود و آن توسعه پایدار شهری با رویکرد حفظ حقوق نسل‌های آینده است.

دبیر اجرایی سومین همایش بین‌المللی شهر پایدار کیش، گفت: ایران و کیش با میزبانی این هیئت‌ها، زمینه گفت‌و‌گو درباره راهکار‌های جهانی توسعه پایدار را فراهم کرده‌اند.

محمدرضا قادری، افزود: امسال حدود صد غرفه با مشارکت بیش از صد و پنجاه شرکت در نمایشگاه حضور دارند و در حوزه‌های حمل‌ونقل برقی، مدیریت هوشمند پسماند، انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه‌های خورشیدی و فناوری‌های نوین فعالیت می‌کنند.

دبیر اجرایی همایش با اشاره به پیوند بین آموزش، مهارت‌آموزی، پژوهش و فناوری، گفت: هدف، ایجاد زنجیره‌ای کامل از آموزش تا دستیابی به فناوری‌های نوین برای مدیریت بهینه منابع و تحقق توسعه پایدار است.

محمدرضا قادری با قدردانی از همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر دستگاههای دست اندرکار، افزود: با این همگرایی ها، می‌توان به آینده‌ای سالم‌تر و سیاره‌ای پایدارتر امیدوار بود.