دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی در اقدامی نوآورانه، طرح همگروهی آیندهنگر «صیانت از مادران باردار در راستای فرزندآوری سالم و مقابله با سقط جنین» را آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی در اقدامی نوآورانه، طرح همگروهی آیندهنگر «صیانت از مادران باردار در راستای فرزندآوری سالم و مقابله با سقط جنین» را آغاز کرد. این طرح با هدف افزایش تولد نوزادان سالم و کاهش سقطهای خودبخودی و خودخواسته، برای نخستین بار در کشور در قالب یک مطالعه علمی-پژوهشی اجرا میشود.
دکتر عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، درگفتگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اهمیت این طرح، گفت: «صیانت از مادران باردار نه تنها سلامت مادر و جنین را تضمین میکند، بلکه به عنوان یک مداخله اثرگذار در رشد جمعیت و مقابله با سالمندی جامعه مطرح است. این طرح با بهرهگیری از دانش و تخصص نخبگان حوزه پزشکی و بهداشتی، بستری فراهم میآورد تا مادران از مراقبتهای آموزشی، روانشناختی، اجتماعی و درمانی بهرهمند شوند.»
مطالعه حاضر با استفاده از نرمافزار کاربردی ویژه و پایش دورهای مادران باردار، اطلاعات دقیق و علمی درباره وضعیت بارداری، سبک زندگی، نیازهای روانشناختی و اجتماعی مادران جمعآوری میکند. همچنین مشارکتکنندگان میتوانند از مشاوره حضوری و مجازی، ارائه مکملها و معرفی به نهادهای حمایتی بهرهمند شوند.
محققان پروژه، دکتر سخنور و دکتر سهیلی، در توضیح این مطالعه تأکید کردند: «این طرح با بهرهگیری از مدل همگروهی آیندهنگر، امکان رصد دقیق عوامل مؤثر بر سلامت مادر و جنین و شناسایی مداخلات مؤثر جهت کاهش سقط جنین را فراهم میآورد. اجرای این طرح برای نخبگان حوزه سلامت و جمعیت، به عنوان یک الگوی علمی و قابل تعمیم، اهمیت ویژهای دارد.»
دکتر عمرانی با اشاره به نقش نخبگان در موفقیت طرح گفت: «تعامل مستمر با نخبگان حوزه پزشکی و پژوهشگران دانشگاهی، باعث میشود مداخلات ارائه شده به شکل علمی، کارآمد و مطابق با شواهد اثربخشی باشد و بتواند نتایج قابل توجهی در حوزه سلامت مادران و افزایش موالید سالم داشته باشد.»
پیشبینی میشود نتایج این مطالعه، علاوه بر بهبود وضعیت سلامت مادران و کاهش عوارض بارداری، به سیاستگذاران و برنامهریزان حوزه جمعیت، اطلاعات کاربردی و راهکارهای اثربخش برای ارتقای سلامت و افزایش موالید ارائه دهد.