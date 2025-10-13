آغاز روند اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی در مازندران
فرمانداریهای مازندران برای ارائه اطلاعات و رفع ابهامات داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهری و روستایی آماده هستند.
رئیس ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای مازندران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
در تنکابن، با اشاره به آغاز مهلت قانونی استعفا برای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، گفت: داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر که مشمول ماده ۴۱ هستند از امروز ۲۱ تا ۲۷ مهر فرصت دارند استعفای خود را ارائه دهند و این مهلت قابل تمدید نیست.
سید امیر حسینیجو افزود: مهلت استعفا برای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستایی نیز از ۲۴ تا ۳۰ آبان است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به ضرورت ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در هنگام ثبتنام، گفت: زمان صدور این گواهی نباید بیش از سه ماه باشد به همین دلیل متقاضیان حوزه شهری از ۲۷ مهر و داوطلبان حوزه روستایی از ۳۰ آبان میتوانند برای دریافت این گواهی اقدام کنند.
او افزود: زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای شهری از ۲۱ دی تا ۲۷ دی و داوطلبان شوراهای روستایی از ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمن خواهد بود.
رئیس ستاد انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای مازندران با بیان اینکه فرایند انتخابات شوراها به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد، افزود: رعایت دقیق تقویم انتخابات از جمله موارد کلیدی و ضروری برای ثبتنام و حضور داوطلبان است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران از آمادگی کامل فرمانداریهای استان برای پاسخگویی به داوطلبان خبر داد و افزود: طبق دستور استاندار مازندران همه فرمانداریها برای ارائه اطلاعات و رفع ابهامات داوطلبان در حوزههای شهری و روستایی آماده هستند.
حسینیجو افزود: بر اساس پیشبینی اولیه حدود ۴۲۰۰ شعبه اخذ رأی در استان برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده که آمار نهایی آن پس از تشکیل هیئتهای اجرایی اعلام خواهد شد.