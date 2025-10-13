خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ کارخانه تولید فیلتر‌های صنعتی ممبران را سرمایه گذار بخش خصوصی با اعتبار ده میلیون یورویی بدون دریافت تسهیلات بانکی که یکی از مهمترین کارخانه‌های مهم ایران است را در شهرک صنعتی ایوان احداث و زمینه اشتغال چهل نفر را با تولید سالانه ۱۵۰ هزار فیلتر‌های صنعتی ممبران فراهم کرده است.

نیاز است مسئولان برای جلوگیری از توقف تولید فیلتر‌های ممبران در این کارخانه، زمینه را برای ترخیص بخشی از دستگاه‌های آن در گمرک شهید رجایی را فراهم کنند.