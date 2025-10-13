پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رسول معروفی رئیس سازمان آتش نشانی بوکان عنوان کرد: بدنبال اعلام وقوع حادثه آتش سوزی در ساختمان نظام مهندسی ساختمان این شهر بلافاصله سه تیم از آتش نشانان ایستگاههای ۱ و ۲ و نیز ستاد فرماندهی این سازمان به محل اعزام شدند.
معروفی افزود: این حادثه مربوط به طبقه منفی یکم این ساختمان بود که بررسیهای اولیه نشان از اتصال برق و سیم کشی و روی داد این حادثه دارد.
وی همچنین عنوان کرد: آتش نشانان پس از تلاش توانستند حریق را مهار و از گسترش خسارات جلوگیری کنند.
همچنین لازم به توضیح است که طبقه منفی این ساختمان باشگاه ورزشی بود.