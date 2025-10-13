معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش: در راستای طرح همدلی و شهید سلیمانی دو زمین چمن مصنوعی در دبیرستان‌های شهر محمدیه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صالح یاوری از افتتاح دو زمین چمن مصنوعی در دبیرستان‌های شهر محمدیه خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح “همدلی و شهید سلیمانی”، زمین چمن مصنوعی در دبیرستان‌های شهید سید رضی و بحرالعلوم در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع افتتاح گردید.

وی اعلام کرد که در سال جاری ۹ پروژه ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی و کف‌پوش روباز در شهرستان البرز به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گفته یاوری، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش،اعتبار کلی پیش‌بینی شده برای این طرح‌ها ۹ میلیارد تومان است که ۴ میلیارد تومان آن از اعتبارات دولتی و ۵ میلیارد تومان نیز با کمک خیرین و مردم تأمین شده است.