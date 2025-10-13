به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی احمدی فرماندار زرندیه و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: نواقص احتمالی این مانور پس از جلسه ارزیابی عملکرد، به اطلاع دستگاه‌ها خواهد رسید تا برای مانور بعدی آمادگی بیشتری داشته باشند.

علیرضا حسینی، جانشین رئیس ستاد مدیریت بحران، سناریوی پیش‌بینی شده را شامل هشت مصدوم در پی بمباران فرضی اعلام کرد. تیم‌های امداد و نجات، آتش‌نشانی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان در صحنه حاضر شدند تا همزمان با عملیات امداد و نجات (پیدا کردن مصدومان و اجساد)، به حوادث جانبی مانند آتش‌سوزی، ترکیدگی لوله گاز و آب، و قطعی برق نیز رسیدگی کنند.

اجرای مانور لحظه صفر مدیریت بحران، به منظور ارتقاء آمادگی مجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان و اطمینان از مدیریت مؤثر بحران در عین حفظ خونسردی و رسیدگی به موقع به شهروندان انجام گرفت.