وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه دولت چهاردهم از حضور و نقشآفرینی بخش خصوصی توانمند در صنعت پست حمایت میکند، گفت: از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه میدهند، حمایت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات در نشستی با اپراتورهای خصوصی پستی با اشاره به نقش محوری پست بهعنوان بازوی توانمندساز اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: آمار مرسولات بهعنوان شاخصی ملموس از وضعیت بخش پست و اقتصاد دیجیتال کشور مطرح است و باید به این حوزه بهصورت ویژه توجه شود.
وی با تأکید بر نگاه مثبت دولت چهاردهم به حضور و مشارکت بخش خصوصی ادامه داد: از فعالیت اپراتورهای پستی توانمند استقبال میکنیم، اما تعدد و پراکندگی بازیگران این حوزه نیازمند ساماندهی و بازنگری جدی است.
حمایت از اپراتورها به شرط ارائه خدمات باکیفیت به مردم
هاشمی با تأکید بر حمایت از اپراتورهایی که خدمات مطلوب و باکیفیت به مردم ارائه میدهند، افزود: در زمینه کیفیت خدمات مماشات نخواهیم کرد. همانگونه که در جلسات با اپراتورهای ارتباطی نیز پیگیری شد، از سرمایهگذاری و اقدامات توسعهای استقبال میکنیم، اما خط قرمز ما کیفیت خدمات و رضایت مردم است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به بحث رقابت میان بخش دولتی و خصوصی، شرکت ملی پست را نهادی درآمد ـ هزینهای دانست و گفت: شرکت ملی پست، سراسر کشور را از کلانشهرها تا روستاها پوشش میدهد و انتظار تعطیلی خدمترسانی عدالتمحور در این بخش منطقی نیست.
به گفته وزیر ارتباطات، هر شرکت پستی که بتواند خدمات خود را در سراسر کشور ارائه کند، از کاهش حقالسهم برخوردار خواهد شد.
بخش خصوصی در تدوین لایحه «قانون جامع پست» مشارکت کند
هاشمی همچنین بر لزوم انتخاب مدیرکل پستی در سازمان تنظیم مقررات که به مسائل این بخش آشنایی کامل داشته باشد، تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در تدوین لایحه «قانون جامع پست» شد تا تمامی جوانب و تسهیلگریهای لازم برای استمرار خدمترسانی این حوزه در آینده در نظر گرفته شود.
مطالبه دیگر وزیر ارتباطات از اپراتورهای پستی، مشارکت فعال در کمیسیون اقتصاد بود. وی در این زمینه بر ضرورت شکلگیری انجمن یا تشکل صنفی نماینده بخش خصوصی تأکید کرد تا بتواند مطالبات صنف را بهصورت منسجم مطرح و پیگیری کند.
وی همچنین با بیان اینکه کل زیستبوم پست با چالشهای جدی روبهرو است، خواستار اولویتبندی موضوعات و تعیین بازه زمانی مشخص برای پیگیری آنها در جلسات آینده شد.
اپراتورهای خصوصی نقطهعطفی در مسیر توسعه پست
در این نشست، مدیران اپراتورهای پستی حاضر، چالشهای خود را در زمینههای مختلف از جمله ساماندهی فعالان غیرمجاز، تعرفههای غیررقابتی شرکت ملی پست، حق پروانه و حقالسهم، مسائل مرتبط با قاچاق کالا، گمرک و تشکیل تشکل صنفی بیان کردند.
آنان همچنین صنعت پست را دارای ظرفیت بالا برای سرمایهگذاری کمهزینه اما اشتغالزایی گسترده دانستند که میتواند نقشی مؤثر در توسعه اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
در ادامه نشست محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست با اشاره به انعقاد چند تفاهمنامه در روز جهانی پست، این اقدام را نقطهعطفی در مسیر توسعه صنعت پست کشور عنوان کرد و گفت: با حضور و فعالیت اپراتورهای پستی، مسیر تازهای برای شکلدهی واقعی این صنعت گشوده شده و آینده روشنی پیشروست.
وی همچنین با اشاره به تعدد بازیگران پستی در کشور، بر لزوم ساماندهی و مدیریت بهینه این حوزه تأکید کرد.