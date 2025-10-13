به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ یادواره شهید مفقودالاثر سیدمحمد میرنورالهی و شهدای اقتدار فردا سه شنبه ۲۲ مهر در نوشهر برگزار می‌شود. سید محمد نورالهی خرداد ۶۴ در ۱۷ سالگی در ارتفاعات کله قندی کردستان شهید و مفقودالاثر شد.

این مراسم فردا بعد از نماز مغرب‌وعشاء، با سخنرانی سردار سید محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیرو‌های مسلح و مداحی حاج محمدرضا بذری در مسجد صاحب الزمان (عج) شکریکلای نوشهر برگزار می‌شود.