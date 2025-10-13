پخش زنده
عضو هیئت رئیسه مجلس، گفت: شهر پایدار بدون توجه به فرهنگ، محیطزیست و شاخصهای انسانی معنا ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمد نادری، گفت: دستیابی به شهر پایدار نیازمند نگاه جامع به ارکان اقتصاد، جامعه و محیطزیست است و نباید توسعه شهری تنها بر مبنای شاخصهای فنی و مهندسی تعریف شود.
او گفت: در دهههای اخیر، سرعت شهرنشینی در جهان و بهویژه در منطقه غرب آسیا بهطور سرسامآوری افزایش یافته و این روند در کنار مزایا، چالشهای زیادی نیز بهدنبال داشته است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، افزود: شهر پایدار بر سه رکن اصلی اقتصاد، جامعه و محیطزیست استوار است، اما در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، رکن اقتصادی بر دو رکن دیگر غلبه یافته و نگاه فنی و مهندسی بر مفاهیم انسانی و زیستمحیطی سایه انداخته است.
نادری گفت: در کشور ما، علوم انسانی و فرهنگی به حاشیه رانده شده و توسعه شهری بیشتر با شاخصهای عددی و اقتصادی سنجیده میشود، در حالی که شهر پایدار باید بر مبنای مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و انسانی شکل گیرد.
او با اشاره به دیدگاههای جامعهشناسان درباره ریسک جهانی، گفت: جهان امروز به جامعهای خطرپذیر تبدیل شده و بحرانهایی مانند تخریب محیطزیست یا تغییرات اقلیمی، مرز جغرافیایی نمیشناسد؛ بنابراین در حکمرانی شهری نیز باید این خطرات بهصورت جدی دیده شود.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: نباید ساختوساز و توسعه فیزیکی محور اصلی توسعه باشد، پلسازی، جادهسازی و ساخت مراکز تجاری باید در کنار شاخصهای فرهنگی، عدالتمحور و زیستمحیطی قرار گیرد.
نادری، گفت: دستیابی به شهر پایدار زمانی ممکن است که فرهنگ، محیطزیست و شاخصهای انسانی در اولویت سیاستگذاری شهری قرار گیرد و توسعه صرفاً به معنای ساخت و ساز تلقی نشود.