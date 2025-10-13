به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، هنگام سخنرانی ترامپ در کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) در تشریح توافق برای توقف جنگ در غزه، دو نماینده این مجلس به نام‌های ایمن عادل عوده ۵۰ ساله و اوفر کاسیف ۶۰ ساله و دارای مدرک پسا دکترا از دانشگاه کلمبیا، لب به اعتراض گشودند.

فریاد آنان برای دقایقی نظم این نشست را به هم ریخت و ترامپ ناچار شد سخنرانی خود را قطع کند.

این دو نماینده عضو ائتلاف «حدش» معرفی شده‌اند. این دو نماینده به رویکرد سران رژیم اسراییل معترض بودند یکی از آنان تابلوی «فلسطین را به رسمیت بشناسید» را در دست داشت که بلافاصله به دستور رئیس این مجلس و به دست ماموران امنیتی حاضر در این نشست هر دو از سالن اخراج شدند.

این نخستین سخنرانی ترامپ در سرزمین‌های اشغالی پس از انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ بر امریکا اعلام شده است.

برخی کارشناسان واکنش سریع ماموران امنیتی حاضردر این نشست را در اخراج این دو نماینده عرب – یهودی این مجلس را، نشان دهنده پیش بینی ها‌ی ناشی از فضای ملتهب حاکم بر اسراییل و حساسیت بالا درباره معترضان در این نشست دانستند.

برخی نیز آن را مبین سرکوب شدید صدای مخالف در نهاد قانونگذاری رژیم اسراییل دانستند، آنهم در شرایطی که چند دقیقه پیش از اخراج دو نماینده مجلس رژیم اسراییل، مقامات این رژیم، اسراییل را «تنها دموکراسی خاورمیانه» توصیف کردند.

به گفته رسانه‌های انگلیس سخنرانی ترامپ در کنست آنقدر طولانی شد که مقامات مصری ناچار شدند ساعات برنامه نشست شرم و شیخ را تغییر دهند.