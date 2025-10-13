بعد از ظهر امروز دوشنبه صدای انفجار مهیبی شهر العبور در استان قلیوبیه و بخش‌هایی از شهر قاهره را لرزاند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، ساعت ۱۴:۰۰ به وقت محلی و همزمان با اجلاس صلح غزه در شهر ساحلی شرم الشیخ، صدای انفجاری مهیب بخش‌هایی از قاهره و استان قلیوبیه را به لرزه درآورد و همزمان دود عظیمی به آسمان بلند شد. رسانه‌های مصر تا کنون هیچ خبری درباره صدای این انفجار و مکان دقیق و علت آن منتشر نکرده‌اند.

ساکنان مناطق مجاور تصاویری از دود غلیظی که پس از شنیدن صدای انفجار منطقه را لرزاند، منتشر کردند.

محل این انفجار در نزدیکی بزرگراه قاهره - اسماعیلیه است در منطقه‌ای خالی از ساختمان‌های مسکونی. برخی شهروندان میگویند این منطقه یک منطقه نظامی متعلق به ارتش است و احتمال می‌دهند انفجار در یکی از مخازن اسلحه متعلق به پادگانی باشد که در آن جا است.

مقامات رسمی مصری تا کنون درباره علت این انفجار مهیب توضیحی نداده‌اند.

این انفجار در حالی رخ داد که مقامات بلند پایه بیش از بیست کشور جهان برای امضای توافق صلح غزه در شهر ساحلی شرم الشیخ حضور دارند.

پایگاه خبری القاهره 24 گزارش داد: صدای مهیبی که در شرق قاهره شنیده شد، ناشی از انفجار در معادن بود و آنچه در تصاویر مشاهده می شود، ستونی از خاک است و دود نیست.

مقامات مصر: انفجار در قاهره ناشی از فعالیت معدنی بوده است

ماریو نوفل فعال رسانه ای با انتشار ویدئویی در ایکس نوشت: انفجار در شرق قاهره در آستانه اجلاس صلح ترامپ گزارش شد.

پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر وجود ابرهایی از گرد و غبار و یک انفجار عظیم، مقامات مصری اعلام کردند انفجار بزرگ در شرق قاهره ناشی از فعالیت معدنی بوده است.