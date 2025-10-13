به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

پنجشنبه ۸ آبان

اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار

چوکا تالش - استقلال ب سیستان بلوچستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه پوریا ولی تالش

شهر ارکان البرزـ مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

جمعه ۹ آبان

کلبادی نژاد گلوگاه - هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام‌ می‌شود

نیروی زمینی - فولاد ب اهواز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تهران

شنبه ۱۰ آبان

شناورسازی قشم – آکادمی بلوچ- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام‌ می‌شود

کشت و صنعت پادیاب -پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام‌ می‌شود

شهرداری مریوان -مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام‌ می‌شود

کیا تهران - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود

برق شیراز - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام‌ می‌شود

داماشیان گیلان - هور اسپورت ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

سایپا تهران ـ فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران

نساجی مازندران ـشهید قندی یزد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه وطنی قائمشهر

نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا نفت گچساران

یکشنبه ۱۱ آبان

شهرداری نوشهر - نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس مازندران

مس سونگون- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام‌ می‌شود