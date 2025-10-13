پخش زنده
برنامه مسابقات مرحله سوم جام حذفی فوتبال باشگاههای کشور یادواره آزادسازی خرمشهر فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
پنجشنبه ۸ آبان
اسپاد الوند تهران - فولاد هرمزگان- ساعت ۱۵- ورزشگاه شباهنگ شهریار
چوکا تالش - استقلال ب سیستان بلوچستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه پوریا ولی تالش
شهر ارکان البرزـ مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج
جمعه ۹ آبان
کلبادی نژاد گلوگاه - هوادار تهران- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
نیروی زمینی - فولاد ب اهواز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه تختی تهران
شنبه ۱۰ آبان
شناورسازی قشم – آکادمی بلوچ- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
کشت و صنعت پادیاب -پارس جنوبی جم- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
شهرداری مریوان -مس کرمان- ساعت ۱۴- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
کیا تهران - آریو اسلامشهر- ساعت ۱۴:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
برق شیراز - صنعت نفت آبادان- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
داماشیان گیلان - هور اسپورت ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
سایپا تهران ـ فرد البرز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه پاس قوامین تهران
نساجی مازندران ـشهید قندی یزد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه وطنی قائمشهر
نفت و گاز گچساران ـ پالایش نفت بندرعباس- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا نفت گچساران
یکشنبه ۱۱ آبان
شهرداری نوشهر - نود ارومیه- ساعت ۱۴- ورزشگاه شهدا چالوس مازندران
مس سونگون- بعثت کرمانشاه- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود