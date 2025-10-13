به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ گرامیداشت روز حافظ و رونمایی از آرشیو هفته‌ نامه پیک ایلام در محل کتابخانه مرکزی ایلام با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار و آرشیو کامل هفته‌نامه پیک ایلام به کتابخانه مرکزی اهدا و رونمایی شد.

«تاج‌الدین صالحیان» معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام نیز در این مراسم گفت: ترکیب اندیشه حافظ با تلاش خبرنگاران محلی برای حفظ هویت بومی، تصویری روشن از پیوند فرهنگ، تاریخ و مردم این سرزمین ارائه می‌دهد.