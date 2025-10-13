پخش زنده
معاون محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور از راهاندازی سامانه ملی پایش تغییرات زیستمحیطی با دقت یک متر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمدرضا لاهیجانزاده در همایش بینالمللی شهر پایدار کیش، گفت: این سامانه با بهرهگیری از فناوریهای نوین ماهوارهای، امکان رصد دقیق تغییرات در نوار ساحلی و تالابهای کشور را فراهم میکند.
او افزود: با استفاده از فناوری شرکتهای دانشبنیان، به دانش دستیابی به تصاویر ماهوارهای با دقت یک متر رسیدهایم و این سامانه ملی ظرف دو ماه آینده افتتاح و راهاندازی میشود.
لاهیجانزاده، خاطرنشان کرد: با راهاندازی این سامانه، تمام تغییرات انجامشده در نوار ساحلی، تالابها و منابع آبی کشور با دقت بالا رصد میشود و میتوان آمار مصرف آب در حوضههای آبریز و نوع کشتهای کشاورزی را نیز با دقت علمی استخراج کرد.
معاون محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست، تأکید کرد: این فناوری میتواند به تصمیمگیریهای دقیقتر در مدیریت منابع طبیعی و مقابله با تخریب زیستبومها کمک کند.
لاهیجانزاده همچنین با اشاره به جانمایی ۲۷ شهر جدید در پهنه جنوبی کشور گفت: موضوع پایداری شهری در این مناطق بر پایه شاخصهای محیط زیستی از جمله انرژی، حملونقل و سازگاری با اکوسیستمهای پیرامونی طراحی شده است.