به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، احمدرضا لاهیجان‌زاده در همایش بین‌المللی شهر پایدار کیش، گفت: این سامانه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ماهواره‌ای، امکان رصد دقیق تغییرات در نوار ساحلی و تالاب‌های کشور را فراهم می‌کند.

او افزود: با استفاده از فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان، به دانش دستیابی به تصاویر ماهواره‌ای با دقت یک متر رسیده‌ایم و این سامانه ملی ظرف دو ماه آینده افتتاح و راه‌اندازی می‌شود.

لاهیجان‌زاده، خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سامانه، تمام تغییرات انجام‌شده در نوار ساحلی، تالاب‌ها و منابع آبی کشور با دقت بالا رصد می‌شود و می‌توان آمار مصرف آب در حوضه‌های آبریز و نوع کشت‌های کشاورزی را نیز با دقت علمی استخراج کرد.

معاون محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست، تأکید کرد: این فناوری می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در مدیریت منابع طبیعی و مقابله با تخریب زیست‌بوم‌ها کمک کند.

لاهیجان‌زاده همچنین با اشاره به جانمایی ۲۷ شهر جدید در پهنه جنوبی کشور گفت: موضوع پایداری شهری در این مناطق بر پایه شاخص‌های محیط زیستی از جمله انرژی، حمل‌ونقل و سازگاری با اکوسیستم‌های پیرامونی طراحی شده است.