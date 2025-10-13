به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،رئیس کل دادگستری استان در جلسه پیشگیری از وقوع جرم گفت: با وجود این کاهش، سرقت از اموال عمومی و دولتی برای ما قابل پذیرش نیست و نباید نسبت به وقوع حتی یک مورد بی تفاوت باشیم.

عبداللهی در خصوص اقدامات پیشگیرانه‌ای که می‌تواند منجر به کاهش سرقت شود گفت:اقداماتی ازجمله پایش تصویری اماکن دولتی، استقرار سیستم‌های نظارتی چندلایه، به‌کارگیری نگهبانان و سرایداران آموزش‌دیده و مراقبت ویژه از انبارها، منابع ذخیره آب شرب شهری و روستایی و سایر اماکن مرتبط با حقوق عامه مردم تاثیر گذار است.

رئیس‌کل دادگستری استان با بیان اینکه حفاظت فیزیکی به‌تنهایی کافی نیست، گفت: دستگاه‌ها باید با نگاه علمی و فناورانه به موضوع امنیت و پیشگیری بپردازند و از ظرفیت‌های هوشمندسازی و فناوری‌های نوین در کنترل و رصد اماکن عمومی بهره بگیرند.

سرهنگ صادقی رئیس پلیس آگاهی استان نیز با بیان اینکه از ابتدای سال ۴۵ باند حرفه‌ای سرقت منهدم شده است گفت: ارزش اموال مکشوفه و بازگردانده شده به مردم حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است.