نرخ نهایی خرید تضمینی گندم ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان متغییر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در نشست امروز شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی که بیش از ۲ ساعت به طول انجامید بعد از گذشت حدود ۸۳ روز از موعد مقرر تعیین قیمت تضمینی گندم اعلام شد.
عبدالغفور امانزاده، عضو ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت: قیمت تضمینی گندم بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان براساس کیفیت تصویب شد. همچنین براساس گفته نماینده ناظر مجلس در شورای قیمتگذاری مبلغ ۶۲۵ هزار تومان هم به عنوان بیمه گندمکاران در نظر گرفته شده است.
این نخستین بار است که قیمت تضمینی گندم بعد از تاخیر بسیار و تنشهای زیاد با قیمت متغییر تعیین میشود. گفته میشود نمایندگان حامی کشاورزان ابتدا عدد ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان براساس بررسیها را مطرح کرده بودند و پس از آن به قیمت بالای ۳۰ هزار تومان تاکید کردهاند و رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید به عدد ۲۸ یا ۲۹ هزار تومان داشته است.
پیش از این نمایندگان حامی گندمکاران گفته بودند عدد زیر ۳۰ هزار تومان به هیچ عنوان صرفه اقتصادی برای کشاورزان ندارد و امنیت غذایی کشور را به خطر میاندازد. آنها تاکید داشتند که براساس بررسیهای کارشناسی حداقل مبلغ تعیین شده باید ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.