تفاهم‌نامه همکاری با موضوع همکاری مشترک بمنظور پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی با هدف زمینه‌سازی برای حفظ و احیای میراث معماری و شهری شهر ششتمد (در خراسان رضوی) به امضای محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و محمودرضا سلیمانی کوشکی شهردار شهر ششتمد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نظر به ضرورت توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی، اجرایی و بهره‌برداری از توانمندی‌های تخصصی تقاهم‌نامه همکاری میان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و شهرداری ششتمد، امضا و مبادله شد.

در این مراسم که با حضور محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری سرپرست معاونت فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه، فریبا کرمانی رئیس پژوهشکده ابنیه و بافت، منیر خلقی مدیر امور بین الملل و حقوقی پژوهشگاه، سمیه مراقی کارشناس، محمودرضا سلیمانی کوشکی شهردار شهر ششتمد، حسین فیض‌آبادی فرماندار شهر ششتمد و حسین قدرتی عضو شورای شهر ششتمد همراه بود ، بر توسعه گردشگری در شهر ششتمد (خراسان رضوی) با توجه به میراث‌فرهنگی و طبیعی موجود تأکید شد.

ایجاد گردشگری پایدار با توجه به ظرفیت‌های موجود در منطقه، انجام طرح های مطالعاتی در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، شناسایی، حفاظت و معرفی آثارتاریخی، بهره‌گیری از توان افراد بومی، حفظ و نگهداری میراث طبیعی منطقه، ارتقای گردشگری و توجه به توسعه پایدار و ... در این نشست مورد تأکید روسای دو موسسه، مدیران و کارشناسان حاضر قرار گرفت.

مستندسازی بافت تاریخی شهر ششتمد و مطالعات جامع پیرامون دست‌کندها، فعالیت‌های باستان‌شناسی شهری، انجام طرح های مردم‌نگاری و مردم‌شناسی، مستندسازی میراث طبیعی، مطالعات زبان‌شناسی و ... از زمینه‌های همکاری این تفاهم نامه در راستای شناخت و معرفی میراث معماری و شهری ششتمد است.