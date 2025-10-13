رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس از دیدار اعضای فراکسیون متبوعش با وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: امروزه شاهد به راه افتادن موجی برای تقاضای سرمایه گذاری در داخل کشور از سوی هموطنانمان هستیم که این موج فزاینده، افق‌های روشنی را برای ایران اسلامی ترسیم خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا سلیمی از دیدار اعضای فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی با وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد و گفت: در این دیدار صمیمی، راهبرد‌های فراکسیون مذکور با آقای عراقچی به اشتراک گذاشته شد.

رئیس فراکسیون ایرانیان خارج از کشور مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اعضای فراکسیون به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و آقای وزیر ضمن استقبال از این دیدگاه‌ها، در ادامه تاکید کرد که وزارت امور خارجه مسائل مربوط به ایرانیان خارج از کشور را به طور جدی دنبال می‌کند.

وی افزود: حمایت در راستای رفع مشکلات و گره گشایی از هموطنان خارج نشین و استفاده از ظرفیت علمی نخبگان و فعالان اقتصادی و همچنین بهره‌مندی از ظرفیت سرمایه‌گذاران ایرانی خارج از کشور از جمله محور‌هایی است که فراکسیون پیگیری می‌کند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم ادامه داد: امروزه شاهد به راه افتادن موجی برای تقاضای سرمایه گذاری در داخل کشور از سوی هموطنانمان هستیم که ما این مهم را به نیک می‌گیریم؛ باید تاکید کرد که این امر نشان می‌دهد، بدخواهان ایران که درصدد فاصله انداختن میان ایرانیان و وطن خود بودند، توفیقی بدست نیاوردند.

سلیمی تصریح کرد: باید اذعان کرد این موج فزاینده، افق‌های روشنی را برای ایران اسلامی ترسیم خواهد کرد لذا ما ارتباط خود با ایرانیان خارج از کشور و همچنین وزارت امور خارجه را حفظ خواهیم کرد تا مسائل این حوزه به صورت جدی موردی پیگیری قرار بگیرد.