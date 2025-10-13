به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اهواز گفت : در پی گشت و پایش مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی این شهرستان ، چندین کوره تولید زغال غیرمجاز در روستاهای عرب راشد و شاخ کوپال از توابع بخش غیزانیه شناسایی شد .

وحید طرفی با اشاره به اینکه از این کوره ها مقادیری زغال و چندین تنه درخت جنگلی که برای تهیه زغال مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط گردید، ادامه داد : انهدام کوره های غیر مجاز با هدف مقابله با قاچاق زغال، جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و منابع جنگلی شهرستان انجام می شود.