نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی گفت: رویداد ملی ایران جان، فرصتی برای شناساندن ظرفیتهای خراسان جنوبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نخعی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی در حوزههای مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، مرز و معادن ظرفیتهای بسیاری دارد گافزود: باید از فرصت رویداد ملی ایران جان برای معرفی استان استفاده کرد.
وی با بیان اینکه رویداد ملی ایران جان، فرصتی فوق العاده برای شناساندن ظرفیتهای کمتر شناخته شده استان در سطح ملی است گفت: این ظرفیتها نقش بسیار تعیین کننده و موثر در توسعه آینده خراسان جنوبی خواهد داشت.