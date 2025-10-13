به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید محمود میرباقری» امروز (دوشنبه، ۲۱ مهر) با اشاره به اهمیت ایستگاه‌های تقویت فشار در حفظ تولید پایدار گفت: میدان گازی نار از سال ۱۳۸۸ با راه‌اندازی ایستگاه تقویت فشار وارد فاز دوم تولید خود شد و این ایستگاه طی ۶ سال گذشته نقش کلیدی در استمرار برداشت ایفا کرده است.

وی با بیان اینکه حجم اولیه ذخایر میدان گازی نار حدود ۱۶ تریلیون فوت مکعب برآورد می‌شود که در ۲۰ سال نخست، حدود ۷.۵ تریلیون فوت مکعب آن به‌صورت طبیعی تولید شد، افزود: از سال ۱۳۸۸ تاکنون با بهره‌گیری از ایستگاه تقویت فشار، حدود ۳.۷۵ تریلیون فوت مکعب دیگر برداشت شده است. به‌این‌ترتیب، تاکنون بیش از ۸۰ درصد از گاز قابل استحصال این میدان استخراج شده است.

ضرورت توسعه ایستگاه‌های تقویت فشار

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی درباره تأمین مالی پروژه‌های تأسیس این ایستگاه‌های تقویت فشار اظهار کرد: با ورود ستاد اجرایی فرمان امام، سه ایستگاه و یک مرکز تفکیک با سرمایه‌گذاری حدود ۲۸۱ میلیون دلار احداث شده است و هر ایستگاه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار هزینه داشت است.

میرباقری با اشاره به اینکه شرکت زاگرس جنوبی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تابع شرکت نفت مناطق مرکزی، مسئولیت بهره‌برداری از میادین گازی و نفتی در سه استان فارس، بوشهر و هرمزگان را بر عهده دارد، گفت: میدان‌های تابناک، هما، شانول و سرخون نیز در نیمه دوم عمر تولید خود قرار دارند. حدود ۶۰ درصد از گاز قابل استحصال این میادین تاکنون برداشت شده و نیازمند فشارافزایی و نوسازی زیرساخت‌ها هستند.

وی تصریح کرد: نخستین ایستگاه تقویت فشار گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال ۱۳۸۷ در منطقه عملیاتی پارسیان احداث شد و تأثیر قابل‌توجهی در حفظ ظرفیت برداشت از میادین داشت. توسعه چنین ایستگاه‌هایی در سایر میادین خشکی نیز ضروری است.

آمادگی برای تولید پایدار در زمستان

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با بیان اینکه در هشت ماه گذشته، بیش از ۱۸۲ هزار نفر - ساعت عملیات تعمیراتی روی خطوط و تجهیزات انجام شده و ۲۲۰ مورد عملیات روی چاه‌های گازی و نفتی صورت گرفته است، بیان کرد: با این اقدامات، آمادگی کامل برای تولید حداکثری در فصل زمستان فراهم شده است.

میرباقری با اشاره به دشواری‌های تولید در مناطق عملیاتی گفت: تولید گاز در سخت‌ترین نقاط کشور با بیشترین هزینه و پیچیدگی انجام می‌شود. همکاران ما در شرایط دشوار جغرافیایی، از جمله مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، عملیات بهره‌برداری را با موفقیت پیش می‌برند.