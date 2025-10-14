چهارمین رویداد ملی ایران جان با محوریت معرفی فارس و با شعار «فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر» و با هدف عدالت‌گستری، هویت‌محوری و شتاب‌دهی به پیشرفت برگزار درحال برگزاریست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، شیراز را به شهر شعر و ادب می‌شناسند، شهری که در هر گوشه‌اش رازی از جنس ادب و حکمت نهفته است.

در سایه سار درختان نارنج؛ آرامگاه حافظ در حافظیه شیراز، بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشه را از اطراف جهان به این مکان می‌کشاند.

مردم ایران بسیاری از غزلیات حافظ را حفظ هستند و در سخنان روزمره و ضرب المثل‌ها استفاده می‌کنند.

دیوان غزلیات حافظ را نه کتاب تاریخی، بلکه دفتری راهنما برای عبور از پیچ و خم‌های زندگی می ‌دانند و از تصمیم‌های بزرگ کاری تا یافتن آرامش؛ کلام لسان الغیب را همچون چراغی فرا راهشان می‌دانند.

شیراز میراث ماندگار ادب پارسیست، در هفته ایران جان، فارس ایران، البرز هم با میدان حافظش جلوه‌ای از شعر و ادب را به مردم و مسافران عبوری به شهرهای دیگر هدیه می‌کند.