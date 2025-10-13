پخش زنده
برای نخستین بار در استان قم، عمل جراحی فوقتخصصی و کمنظیر بازسازی همزمان چهار رباط زانو در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) با موفقیت انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در این جراحی پیچیده، دکتر حسن قصیر فوقتخصص جراحی زانو، موفق شد چهار رباط اصلی زانو را بهصورت همزمان بازسازی کرده و همچنین پارگی ریشه خلفی منیسک داخلی را ترمیم کند.
بیمار پس از جراحی در وضعیت عمومی پایدار قرار دارد و دوران نقاهت خود را تحت نظر تیم درمانی مرکز سپری میکند.
عمل بازسازی همزمان چند رباط زانو یکی از پیچیدهترین جراحیهای ارتوپدی محسوب میشود که نیازمند هماهنگی دقیق تیم جراحی، بیهوشی و توانبخشی است.