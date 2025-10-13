به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، جعفر کاویانی‌دلشاد، با بیان اینکه هدف اصلی اصلاح نژادی، بهبود عملکرد و بهره‌وری بیشتر دام‌ها است افزود: این بهبود می‌تواند شامل مورادی مانند افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات حاصل از دام، افزایش مقاومت در برابر بیماری‌ها و شرایط نامساعد محیطی، افزایش مقاومت در برابر تنش‌های استرس زا و حفظ و گسترش ویژگی‌های ظاهری باشد.

او تصریح کرد: عشایر استان با تشکیل تنها ۸ /۰ درصد از جمعیت، نقشی حیاتی در اقتصاد ایفا می‌کنند و این جمعیت مولد با داشتن ۵۵۰ هزار رأس دام سبک، سالانه حدود ۶ هزار تُن گوشت قرمز تولید می‌کنند که ۲۰ درصد نیاز استان همدان را تامین می‌کند.

عشایر استان همدان در قالب ۴ ایل و ۲۴ طایفه سازماندهی شده‌اند و ۹۰ هزار هکتار از اراضی ملی در اختیار این قشر قرار دارد.