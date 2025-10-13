استاندار یزد: خوشبختانه وزارت کشور در یک سال اخیر با ابتکار و همت بالا نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی با اشاره به دغدغه شهروندان نسبت به حضور اتباع بیگانه در استان گفت: خوشبختانه در یک سال اخیر وزارت کشور با ابتکار و همت بالا نسبت به ساماندهی اتباع خارجی اقدام کرده است.

وی حل مشکلات ناشی از حضور اتباع بیگانه را در گرو هماهنگی بین استان و مقامات ملی دانست و افزود: ساماندهی وضعیت ورود اتباع خارجی به کشور از استان‌های مرزی، در مسیر رفع این مشکلات راهگشا خواهد بود.

استاندار یزد خواستار تامین زیرساخت‌های لازم برای استقرار دفتر اداره کل اتباع استان و ساماندهی مهمانسرا‌های اتباع بیگانه در شهرستان‌های استان شد.