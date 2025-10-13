\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u06f1\u06f2\u06f0 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u0622\u0628\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0647\u06af\u0644\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u062a \u062a\u062e\u0645 \u0622\u0641\u062a\u0627\u0628\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0622\u062c\u06cc\u0644\u06cc \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a .\u00a0\n