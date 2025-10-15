به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، کیان با حضور در شبکه سیمای البرز و برنامه امروز البرز گفت: دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، یک صلحی به نام آبراهام مطرح کرد که بحث هفت اکتبر و طوفان الاقصی اتفاق افتاد و این طرح به حاشیه رفت.

کارشناس و تحلیل گر سیاسی با اشاره به اهمیت نقش حماس در جبهه مقاومت افزود: اسرائیل در طول دو سال گذشته هر آنچه در توان داشت انجام داد تا مردم غزه و مقاومت آنان را در هم بشکند، ولی به نتیجه دلخواه نرسید.

وی با اشاره به اهمیت افشاء شدن فتنه‌های صهیونیسم به مجری سیمای البرز اظهار کرد: اسرائیل سه افسانه برای خودش دارد که اولی، افسانه مظلومیت است، که خودش را با طرح هولاکاست خود را قومیت مظلوم معرفی کرد. اما با جنایتی که در حق مردم فلسطین انجام داد توطئه مظلومیت نقش برآب شد و دنیا به خوبی فهمید که این مظلومیت یک افسانه رسانه‌ای برای صهیونیسم است.

کیان با حضور در برنامه امروز البرز تصریح کرد: مرحله بعدی، اسرائیل دنبال این بود که ما اقتدار داریم، گنبد آهنی داریم ولی از طرف چند گروه چریکی حماس ضربه خوردند. سومی نیز بحث امنیت بود که اسرائیلی‌ها معتقد بودند که کشور ما امنیت دارد و می‌توانید به این کشور بیایید ولی بعد از مقاومت مقدس ۱۲ روزه ایران در برابر اسرائیل شاهد فرار گروه‌های مختلف از سرزمین اشغالی هستیم.

وی با حضور در سیمای البرز مطرح کرد: اسرائیل نیازمند بازسازی است و مجبور است که به صلح تن در دهد، این پیشینه ابتدایی است. امروز ترامپ بار دیگر به فریاد اسرائیلی‌ها رسید و با توجه به واکنش‌های مردمی جهان مجبور به عقب نشینی شد. بیش از ۳۰ هزار راهپیمایی در تمام دنیا به ویژه اروپا و آمریکا، علیه اسرائیل در دنیا انجام شد.

کارشناس سیاسی و تحلیل گر با حضور در برنامه زنده امروز البرز بیان کرد: موازنه قدرت در دنیا را آنی تغییر می‌دهد که بتواند توازن را تغییر دهد. حماس این تغییر و توازن را انجام داد. آن چنان که اسرائیل جنایتکار پایِ میز مذاکره بنشیند و دارو و غذا را به مردم را برساند و ۲۰ اسیر اسرائیل در قبال ۱۷۰۰ اسیر فلسطینی تبادل می‌شود.

کیان در سیمای البرز خاطرنشان کرد: بازسازی غزه نیازمند صلح و تقویت روحیه مردم خود است. اسرائیل به صلح پایبند نیست ولی حماس اقتدار لازم را در سایه مقاومت نشان داده است و رژیم صهیونیسم در برابر این روند عقب نشینی کرده است.