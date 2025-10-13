به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حسن عباس‌زاده» با اشاره به اجرای آمایش سرزمین در صنعت پتروشیمی گفت: بر این اساس استقرار منابع آب‌بر در مناطقی غیر از کنار دریا ممنوع شده است، اما طرح‌های زنجیره ارزش که در تکمیل زنجیره است را می‌توان در استان‌هایی مانند فارس اجرا کرد.

براساس این گزارش، هیئت وزیران در اردیبهشت امسال به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه اجرایی‌سازی آمایش سرزمین را تصویب کرد. این آیین‌نامه که دارای ۱۳ ماده است، شورای عالی آمایش سرزمین را به‌عنوان مرجع استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، مسئول نظارت بر حسن اجرای سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی معین کرده است و به موجب آن دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای کامل مصوبه هشتادمین نشست هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با موضوع مجوزهای کسب و کار هستند.

این آیین‌نامه همچنین تصویب همه طرح و پروژه‌ها در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها را منوط به کسب تأییدیه استعلام انطباق با اسناد آمایش سرزمین دانسته و دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است تا حسب مورد، تکالیف و ضوابط زیست محیطی مربوط به طرح پروژه‌ها را به تفکیک ابلاغ کند. همچنین از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، صنایع آب‌بر و انرژی‌بر که اولویت استقرار آنها بر اساس اسناد آمایش سرزمین از طرف شورای عالی در سواحل جنوب کشور تعیین شده است، در صورت عدم وجود الزام‌های ذاتی سرزمینی و مزیت نسبی و پایه مصرح در این اسناد، در صورت استقرار در مناطقی غیر از سواحل جنوبی از معافیت‌ها، مشوق‌ها، تسهیلات و تخفیفاتی که مبنای آن مصوبه دولت است برخوردار نمی‌شوند و قیمت آب، برق، مواد اولیه سوخت و خوراک آنها بر اساس قیمت‌های تمام شده محاسبه می‌شود.

افزون بر این، آیین‌نامه مقرر کرده است که فهرست صنایع آب‌بر و انرژی‌بر ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور حسب مورد این آیین‌نامه تدوین و به تصویب شورای عالی برسد.