شهروندان به هیچ وجه پیامک مشکوک حاوی لینک قطع برق و پرداخت فوری آن را بازنکنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس پلیس فتا پایتخت اعلام کرد: شهروندان به هیچ عنوان پیام های حاوی لینک که درخصوص قطع شدن برق و پرداخت قبض برایشان ارسال میشود را باز نکنند و به سرشماره ای که پیامک را ارسال کرده توجه کنند.

سردار داود معظمی گودرزی گفت :پیامکی طی ۴۸ ساعت گذشته در خصوص قطع فوری برق برای برخی شهروندان توسط کلاهبرداران ارسال شده که حاوی لینک پرداخت آنی قبض برق بوده اما در واقع این لینک آلوده است و با کلیک کردن بر روی آن بلافاصله موجودی حساب فرد خالی می‌شود.