به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان با بیان اینکه هفتمین دوره این المپیاد از ۲۳ مهرماه آغاز می‌شود گفت: این رقابت ها در ۲۸ رشته ورزشی المپیکی و آسیایی از ۲۵ مهر و در آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش در سراسر ایران برگزار خواهد شد.

سیدمهدی صدری در ادامه افزود: این رویداد ویژه رده‌های سنی ۱۲ تا ۱۶ سال است و شهرستان اصفهان میزبان رشته پرافتخار تکواندو خواهد بود.

صدری در ادامه گفت: در بخش دختران، مسابقات از ۲۵ مهرماه در ورزشگاه پیروزی آغاز و پس از سه روز، پسران نیز در همین مجموعه به میدان می‌روند.

وی افزود: در مجموع، بیش از ۹۰۰ ورزشکار دختر و پسر از سراسر کشور در این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در ادامه گفت: اصفهان یکی از دو استان برگزارکننده مراسم افتتاحیه این المپیاد در کشور است که به‌صورت نمادین میزبان آغاز رقابت‌های ۲۸ رشته ورزشی خواهد بود. این افتتاحیه با محوریت بانوان و با اجرای کامل توسط خواهران گرامی برگزار می‌شود.

سیدمهدی صدری در ادامه و با تأکید بر اینکه المپیاد استعدادهای برتر صرفاً یک رویداد مقطعی نیست گفت: هدف اصلی، کشف و پرورش نسل آینده ورزش ایران است. پس از المپیاد، مرکز قهرمانی استان با همکاری هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها، برنامه‌های استعدادیابی و پرورش قهرمانان را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند تا زمینه حضور در المپیک ۲۰۳۲ فراهم شود.