تیم فوتبال شهرداری نوشهر در هفته هشتم لیگ برتر با نتیجه دو بر صفر از مس شهربابک شکست خورد و با ۵ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول قرار گرفت.

این بازی که در ورزشگاه چالوس برگزار شد، با گلزنی مس شهربابک در دقیقه ۱۴ آغاز شد. امید سام‌کن با ضربه سر دقیق توپ را از دروازه شهرداری نوشهر عبور داد و میهمان را پیش انداخت.

شهرداری نوشهر که در نیمه دوم فشار خود را افزایش داد، در دقیقه ۸۱ صاحب یک ضربه پنالتی شد، اما سجاد عبدویی نتوانست دروازه‌بان مس شهربابک را شکست دهد و آیدین قویدل این ضربه را مهار کرد.

در دقیقه ۳+۹۰ و در آخرین لحظات بازی، محمدحسین باصری با بهره‌گیری از یک ضدحمله، دومین گل مس شهربابک را به ثمر رساند و نتیجه بازی را دو بر صفر کرد.

با این شکست، شهرداری نوشهر چهارمین باخت خود در این فصل را ثبت کرد و با ۵ امتیاز در رتبه پانزدهم جدول ایستاد. این در حالی است که مس شهربابک با ۱۰ امتیاز به رتبه هشتم جدول صعود کرد.