به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دفتر سرمایه‌گذاری و فن‌آوری‌های نوین ساخت سازمان ملی زمین و مسکن در همایش توسعه ساختمان سبز گفت: ۴۰ درصد مصرف انرژی در ایران مربوط به صنعت ساختمان است و از طرفی ایجاد آلودگی ناشی از این مصرف انرژی در بخش ساختمان از سایر بخش ها بیشتر است.

مهدی بقایی افزود: انبوه ساز برای ساخت یک مجتمع مسکونی ۱۰۰ واحدی ، ۱۰۰ پکیج با مصرف انرژی بالا و سرسام آور فراهم می کند و از ۱۰۰ کولر آبی با مصرف روزانه ۲۴۰ لیتر استفاده خواهد کرد، حال آنکه برای کاستن از آلایندگی ساختمان و کاهش مصرف انرژی می توان از سامانه های سرمایشی و گرمایشی مرکزی بهره گرفت.

وی به سیستم ارزیابی ساختمان سبز ایران یا (سرو سبز) اشاره کرد و گفت: این برند و شیوه نامه ساخت ساختمان سبز، تحولی در تولید ساختمان ایران است و بهره وری آب، انرژی و کنترل آلایندگی و دیگر موارد در قالب این طرح در ساخت و سازها رعایت شده است.

بقایی مهم ترین قانون در حوزه ساختمان سازی صنعتی را قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب ۱۳۸۸ دانست و افزود: در این قانون برای نخستین بار ساخت خانه به صورت صنعتی همراه تشویق و حمایت های مختلفی همراه بود که همین موضوع رغبت به انبوه سازی مسکن مهر را به شدت افزایش داد.

نخستین همایش توسعه سبز ساختمان با توجه به ضرورت توجه به مبانی توسعه پایدار در این بخش، با حضور ۱۵۰ فعال حوزه ساختمان و با تمرکز بر بررسی محورهای نشست از دیروز آغاز شد و امروز پایان یافت.

عایق‌کاری حرارتی ۳۶۰ درجه، چرخه حیات مصالح در ساختمان سبز و بازچرخانی آب در ساختمان از جمله مباحث طرح شده در این همایش بود.