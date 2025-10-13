مسابقات کشتی کارگران استان و انتخابی رقابت‌های کشوری با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت ورزش کارگری استان گفت: در این مسابقات بیش از ۲۰۰ کشتی گیر در ۱۲ وزن و در دو بخش فرنگی و آزاد حضور داشتند و برای رسیدن به رقابت‌های کشوری باهم به رقابت پرداختند.

علیرضا تیغ ساز در ادامه افزود: این رقابت‌ها در ۲ بخش جوانان و بزرگسالان تا رده سنی ۴۰ سال برگزار شد و هرچند در حوزه کارگری برگزار شده بود، اما با حضور قهرمانان کشتی کشور سطح فنی بالایی داشت.

وی در ادامه گفت: در سال‌های اخیر علاقمندان حوزه کارگری به گشتی زیاد شده است و برگزاری رقابت‌هایی ورزشی به خصوص در رشته‌های نظیر کشتی در بخش کارگری میتواند زمینه ساز بهروری بهتر و بیشتر در بخش تولید باشد.

تیغ ساز افزود: پس از یم روز رقابت فشرده برترین‌های هر وزن مشخص شدند و با حضور در تیم منتخب استان به زودی راهی مسابقات کشوری خواهند شد.