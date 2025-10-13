پخش زنده
نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه ارومیه گفت:متولیان امور ومدیران ادارات باید به اقامه نماز دراول وقت توجه ویژه داشته وآن را در اولویت کاری خود قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی درنشست تبیینی، توجیهی ائمه جماعات دستگاههای اجرایی استان افزود:نماز از اساسیترین فریضه دینی است که باید برای برپایی آن دراقدامات فرهنگی هدفمند انجام شود.
وی افزود:ازبزرگترین نعمتهای خداوند که برای قشر روحانی وعلماازسوی خداوند عطا شده این است که مارا درمسیرتبلیغ دین ومعارف قرآن و اهل بیت طهارت قرار داده که بایدشکر گزار باشیم.
مدیر ستاد اقامه نماز آذربایجان غربی هم در این نشست بااشاره به اینکه ترویج فرهنگ اقامه نماز بااستفاده از ابزارهای نوین ازسوی رهبر معظم انقلاب در اجلاسیه سراسری اخیر نماز مورد تأکید قرار گرفته است گفت:اقدامات انجام شده درحوزه نماز وبرگزاری آن درادارت باید پیوسته باشد.
حجتالاسلام محمد پناهی بااعلام اینکه این ستاد رتبه برتر کشوری رادر فعالیتهای فرهنگی سال قبل به خوداختصاص داده است افزود:هم اکنون درهمه دستگاههای اجرایی استان نماز جماعت برگزار میشود.
سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان هم دراین نشست برنقش ورزش درپرورش جوانان و جامعه سالم تأکید کرد و گفت:پیوستها و کمیتههای فرهنگی برای همه مسابقات مختلف ورزشی دراداره کل ورزش تشکیل شده است.