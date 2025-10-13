پخش زنده
در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر گلف پسران کشور ، تیم همدان عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،در پایان این رقابتها در بخش تیمی «نیما کرباسیان»، «محمد مهدی صلواتی»، «مسیحا جبرییلی» و «آرشید امینی» به مقام دوم دست یافتند.
در این دوره از رقابتها، «محمد علی قاسمی» مربیگری این تیم را برعهده داشت.
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر گلف پسران از تاریخ ۲۰ مهرماه با حضور ۳۶ ورزشکار به میزبانی استان مرکزی برگزار شد.
ورزش مینی گلف یکی از فعالترین رشتههای ورزشی استان همدان به شمار میرود.