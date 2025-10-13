به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نورالدین نوریزدان با اشاره به اینکه استان لرستان با تنش جدی آب مواجه است افزود:در استان با توجه به نبود منابع آب پایدار و قابل برنامه ریزی به آب چشمه ها و قنات ها متکی هستیم و باید در مصرف بهینه آب با فرهنگ سازی تلاش کنیم.

وی از انعقاد تفاهم نامه همکاری مدیریت مصرف آب شرب با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد خبر داد و افزود:در این تفاهم نامه تلاش می شود از ظرفیت دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد برای مصرف بهینه آب بهره گیریم.