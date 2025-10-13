\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u0639\u0644\u06cc \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u06cc\u06a9 \u06af\u0641\u062a:\u00a0 \u067e\u0631\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0633\u0627\u062e\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u00a0 \u0638\u0631\u0641 \u06f7\u06f2 \u0633\u0627\u0639\u062a \u0635\u0627\u062f\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\u00a0\n