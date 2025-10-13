به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: با انسجام و وحدتی که برادران شیعه و سنی در سنگر‌های دفاع از کیان کشور از اوایل انقلاب اسلامی و در جنگ تحمیلی از خود نشان داده‌اند، یکدلی و یکرنگی در این خطه در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی باوجود همه دشمنی‌ها به خوبی حس می‌شود.

سردار محمد کرمی افزود: میدانی که با وجود شهدای شیعه و سنی، مهاجر و انصار میدان وحدت و انسجام پاسداری از کیان کشور بود و این راه همچنان با وجود فرزندان رشید ایران اسلامی ادامه دارد.

او اضافه کرد: امروز به دنبال این انسجام، وحدت و برادری شاهد امنیت پایدار و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این منطقه و جای جای کشورمان هستیم که این امر روز به روز بیشتر خودنمایی می‌کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه از نقش مهم سرداران شهید و پیشمرگان مسلمان کرد در دفاع از کیان کشور و تقویت پایه‌های وحدت و انسجام قدردانی کرد.

در حاشیه این یادواره نمایشگاهی هم با محور حفظ آداب و رسوم محلی، پوشش اسلامی و نمایش توسعه و پیشرفت برپا شد.

از ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد ۱۲۱ بانو شهیده و ۷۲ نفر هم دانش آموز هستند.