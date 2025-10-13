در برخط مقدم این هفته موضوع آلودگی هوا، ساحل کارون و خلع ید موزه‌های معاصر مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آلودگی هوا یکی از مشکلات اساسی در شهر اهواز و سایر شهر‌های دیگر استان می‌باشد که یکی از علت‌های آن حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم است که بنا به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان از طریق دستگاه دیپلماسی و سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای حل آن در حال پیگیری هستیم.

در سفر بهمن ماه سال گذشته ریاست جمهور به استان خوزستان در بازدید از ساحل رودخانه کارون بر ضرورت زیباسازی آن تاکید کرد. پس از هشت ماه هنوز از سوی دستگاه‌های مربوطه اقدامات موثری در این زمینه انجام نشده است.

پس از ۱۰ سال موزه هنر‌های معاصر شهر اهواز با حکم دادستانی رفع تصرف شد و به گفته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در صورت تامین اعتبار این موزه به طور کامل بازسازی و مرمت قرار می‌گیرد.

همچنین شهروندخبرنگاران از شهر‌های بندر امام خمینی و مسجدسلیمان و اهواز با ارسال تصاویری در خصوص نامناسب بودن برخی معابر فاز ۴ بندر امام خمینی، ناتمام بودن سالن ورزشی جانبازان مسجدسلیمان و پس زدگی فاضلاب و تردد احشام و سگ‌های ولگرد در برخی از خیابان‌های اهواز خواستار حل این مشکلات شدند.