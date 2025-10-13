پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بانوان و مادران مازندرانی با تاسی از پیامآور کربلا، حضرت زینب(س)، در سکوت و نجابت، صبر و استقامت را مشق کرده و به الگویی زنده برای همنوعان خود در سرزمین مازندران تبدیل شدهاند.
این بانوان ایثارگر که جگرگوشههای خود را برای دفاع از دین و خاک وطن به میدان رزم فرستادهاند، امروز در گوشه و کنار شهر و استان، نماد صبر، حلم و پایداری هستند.
همانگونه که در کربلا حضرت زینب(س) با استقامت وصفناپذیر خود، پیام عاشورا را جاودانه کرد، بانوان مازندرانی نیز با پایداری در برابر سختیها، درسهای بزرگی از ایثار و فداکاری به جامعه میآموزند.
نیک که بنگریم، در هر محله و کوچهای از شهرهای مازندران، میتوان این بانوان را دید که در سکوت و وقار، زیباترین گونههای صبر و استقامت را تجربه میکنند و مشق مینمایانند.
این الگوی رفتاری نه تنها برای نسل حاضر، بلکه برای آیندگان نیز سرمشق و راهگشا خواهد بود و نشان میدهد چگونه میتوان در سختترین شرایط، با توکل و ایمان، استوار و پابرجا ماند.