به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست شورای زکات و شورای توسعه و حمایت مهاباد با محوریت توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و جمع آوری مدارس کانکسی روستا‌ها ترتیب یافت.

محمد صادق امیر عشایری فرماندار ویژه مهاباد گفت: در مهاباد ۱۳۲ زن سرپرست خانوار مستاجر فاقد مسکن داریم این یک آسیب بزرگ است که ۱۰ درصد زنان سرپرست خانوار مهاباد مستاجر هستند.

امام جمعه مهاباد هم در این نشست به نقش موثر مراکز نیکوکاری در کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: خداوند می‌فرماید هر کس قدمی برای رفع مشکل مسلمانی بردارد خداوند هرگز پاداش وی را فراموش نمی‌کند.

ماموستا عبدالسلام امامی اضافه کرد: فعالیت‌های شما جهاد خاموش بین شما و خداوند است و کمک‌های شما از بزه‌های بزرگ اجتماعی جلوگیری میکند.

حجت الاسلام بهنام دلریش نماینده ولی فقیه در سازمان جهادکشاورزی استان هم از افزایش پرداخت زکات در استان خبرداد و گفت: در آخرین جلسه شورای زکات استان، ۲۷ درصد بیشتر از سال گذشته زکات پرداخت شده است که ۳۹ میلیارد و نیم میلیون تومان درسال ۱۴۰۳ بود.

مهابادی‌ها نیمه نخست امسال با پرداخت ۴۰ میلیارد تومان، یاریگر نیازمندان بودند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی مهاباد هم گفت: در ۶ ماهه نخست سالجاری از طریق مساعدت و مشارکت‌های مردمی شهرستان مهاباد، ۴۰ میلیارد تومان به نیازمندان شهرستان مساعدت کرده‌اند.

احمد نوذری اضافه کرد: این مجموعه در قالب فعالیت‌های درمانی، جهیزیه، معیشتی و تحصیلی بین نیازمندان توزیع شده است.

مردم مهاباد در بحث صدقات ۱۵۰ میلیون تومان به حساب کمیته امداد واریزی داشتند که نزدیک به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان از طریق حساب اکرام ایتام و محسنین به حساب دانش آموزان و فرزندان یتیم تحت پوشش کمیته امداد اعمال شده است. نزدیک ۲۵ میلیارد تومان از طریق زکات مردم شهرستان مهاباد پرداخت کرده‌اند.

در پایان این نشست از فعالان پویش (هیوای داهاتو) که به ۴ هزار و ۳۰۰ دانش آموز بی بضاعت بسته‌های آموزشی هدیه دادند قدردانی شد.

هم اینک ۸ مرکز نیکوکاری تحت نظارت کمیته امداد شهرستان مهاباد فعالیت دارند که توانسته‌اند در شش ماهه نخست امسال ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک‌های مردمی را جمع آوری و به دست نیازمندان برسانند.