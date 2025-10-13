

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز دوشنبه ۲۱ مهر با برگزاری ۶ بازی پیگیری شد.

نتایج دیدار‌های هفته هشتم لیگ دسته اول به این شرح است:

دوشنبه ۲۱ مهر

* شهرداری نوشهر صفر - ۲ مس شهربابک

* سایپا صفر - صفر نفت و گاز گچساران

* بعثت کرمانشاه صفر - صفر داماش گیلان

* مس کرمان صفر - صفر آریو اسلامشهر

* نود ارومیه - نساجی (در حال برگزاری)

* صنعت نفت آبادان - هوادار (در حال برگزاری)

یکشنبه ۲۰ مهر

* نیروی زمینی یک - صفر شناورسازی قشم

* پارس جنوبی جم صفر - صفر فرد البرز

* پالایش نفت بندرعباس یک - صفر مس سونگون