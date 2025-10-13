پخش زنده
امروز: -
دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول امروز با برگزاری ۶ بازی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور امروز دوشنبه ۲۱ مهر با برگزاری ۶ بازی پیگیری شد.
نتایج دیدارهای هفته هشتم لیگ دسته اول به این شرح است:
دوشنبه ۲۱ مهر
* شهرداری نوشهر صفر - ۲ مس شهربابک
* سایپا صفر - صفر نفت و گاز گچساران
* بعثت کرمانشاه صفر - صفر داماش گیلان
* مس کرمان صفر - صفر آریو اسلامشهر
* نود ارومیه - نساجی (در حال برگزاری)
* صنعت نفت آبادان - هوادار (در حال برگزاری)
یکشنبه ۲۰ مهر
* نیروی زمینی یک - صفر شناورسازی قشم
* پارس جنوبی جم صفر - صفر فرد البرز
* پالایش نفت بندرعباس یک - صفر مس سونگون