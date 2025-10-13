به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم روز جهانی عصای سفید با حضور دستیار اجتماعی رئیس جمهور، رئیس سازمان بهزیستی کشور و نمایندگان افراد دارای معلولیت بینایی عصر امروز در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی برگزار شد.

محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، با تأکید بر نقش فضای مجازی در گسترش عدالت اجتماعی گفت: مهم‌ترین بستر برای برقراری عدالت در دورترین شهرستان‌های کشور، فضای مجازی است، چراکه این فضا مستقل از زمان و مکان بوده و می‌تواند زمینه برقراری عدالت را فراهم کند.

وی افزود: این فرصت دو ویژگی دارد؛ نخست آنکه بر اساس پیمایشی جهانی که روی ۵ میلیارد نفر انجام شده، متوسط زمانی که هر فرد در طول روز به تلفن همراه خود نگاه می‌کند ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه است، که نشان می‌دهد بسیاری از فعالیت‌های فضای فیزیکی، اکنون در فضای مجازی بازتاب یافته و دوگانه‌ای میان این دو فضا شکل گرفته است.

آقامیری با اشاره به ظرفیت فناوری در تحقق عدالت دیجیتال گفت: یکی از حوزه‌هایی که می‌توان در آن عدالت در استفاده از خدمات مختلف را برقرار کرد، بهره‌گیری از دستیار‌های هوشمند است.

وی افزود: امروز فناوری‌های متعددی برای تسهیل دسترسی جامعه نابینایان در حال توسعه است؛ این فناوری‌ها به نابینایان کمک می‌کنند تا به خدمات مختلف دولتی دسترسی پیدا کرده و به عنوان یک دستیار در کنار آنان، نیازهایشان را برطرف کنند.

رئیس مرکز توسعه فناوری‌های فضای مجازی با انتقاد از وضعیت فعلی وب‌سایت‌ها گفت: متأسفانه سایت‌های ما توانایی لازم برای خدمت‌رسانی به نابینایان را ندارند و فرصت برابری میان همه افراد جامعه ایجاد نشده است.

وی در ادامه پیشنهاد داد: می‌توان یک نشان ویژه برای دسترس‌پذیری نابینایان تعریف کرد و آن را به عنوان تبلیغ در پلتفرم‌ها قرار داد تا سازمان‌ها با این نشان آشنا شده و فضای رسانه‌ای مشترکی برای آن شکل گیرد.

آقامیری تأکید کرد: باید حرکتی ملی با محوریت سازمان بهزیستی شکل گیرد تا در یک بازه زمانی، روز عصای سفید به نوستالژی تبدیل شود. از نظر فنی این هدف کاملاً ممکن است و از نظر اقتصادی نیز احتمال تحقق آن بالا است.

آقامیری ادامه داد: ضروری است استاندارد‌های پرتال‌های دولتی و خدمات الکترونیکی هرچه سریع‌تر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات ابلاغ شود تا دسترسی عادلانه برای همه فراهم گردد.

وی در پایان گفت: در حوزه توسعه دستیار‌های هوشمند، سرمایه‌گذاری ارزشمندی در حال انجام است؛ همچنین می‌توان از ظرفیت مدل‌های هوش مصنوعی داخلی نیز بهره گرفت. ما در این زمینه آماده همکاری کامل هستیم.