به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه ناحیه قوچان گفت: در ادامه اجرای طرح‌های جهادی و با هدف خدمت رسانی به مناطق محروم، گروهی از اعضای بسیج جامعه پزشکی شهرستان قوچان، در قالب «طرح شهید دکتر رهنمون» به روستای سهل اباد اندرزی این شهرستان اعزام شدند.

سرهنگ پاسدار مرتضی نظری افزود : این اردوی جهادی با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام پزشک و ارتقای سطح سلامت عمومی ساکنان مناطق کم برخوردار برگزار شد.

وی گفت: ۲۰ عضو این تیم جهادی شامل پزشک متخصص داخلی، پزشک عمومی، روانپزشک، چشم پزشک، کارشناسان گسترش، سالمندان، آموزش سلامت، سلامت مدارس، جمعیت و فرزندآوری، مامایی، دارویار و کارشناس پیشگیری از بیماری‌ها به روستائیان خدمات رایگان ارائه کرند.

در اختتامیه این برنامه، در حرکتی نمادین و به منظور حمایت از تحصیل کودکان و نوجوانان، بسته‌های لوازم تحریر در بین دانش آموزان روستا توزیع گردید.