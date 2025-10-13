سرپرست بهزیستی مازندران از ارائه خدمات غربالگری بینایی به ۲۱ هزار کودک و شنوایی به ۱۶۷۳۹ کودک در نیمه اول امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رقیه رحمانی، سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران همزمان با هفته ملی کودک با اشاره به گستره خدمات این اداره کل در این حوزه، گفت: سازمان بهزیستی در راستای انجام وظیفه انسانی و اجتماعی خود، خدمات تخصصی و حمایتی را در دو حوزه توانبخشی و سلامت اجتماعی به کودکان ارائه می‌دهد و تلاش دارد تا با حمایت همه‌جانبه، زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه پیشگیری از بروز معلولیت از برنامه‌های مهم بهزیستی است، افزود: بهزیستی مازندران در شش ماهه نخست سال جاری، با اجرای برنامه‌های غربالگری بینایی و شنوایی، بیش از ۲۱ هزار کودک را از نظر بینایی و ۱۶ هزار و ۷۳۹ کودک را از نظر شنوایی در مراکز غیردولتی مورد ارزیابی قرارداده است.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه سامانه ملی و الکترونیک غربالگری و تشخیص اختلال طیف اتیسم، در راسـتای اجرای برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله بهنگام فعالیت می‌کند، ادامه داد: از طریق این سامـانه، امکان اجرای آنلاین آزمون غربـالگری توسـط خـانواده‌های دارای کودک ۲ تا ۵ ساله در کمترین زمـان فراهم می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۸۵۰ کودک دارای معلولیت ذهنی و ۵۹ کودک دارای معلولیت جسمی- حرکتی در مراکز شبانه‌روزی توانبخشی از خدمات بهزیستی مازندران بهره‌مند هستند و بیش از ۷ هزار کودک دارای معلولیت از مستمری و حق پرستاری ماهانه استفاده می‌کنند.

رحمانی با بیان اینکه دو هزار و ۸۳۹ کودک از فرزندان بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی مازندران قراردارند، گفت: در این حوزه، طرح‌های متنوعی از جمله ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی، بازگشت و تداوم تحصیل این فرزندان و ارائه خدمات مشاوره و مددکاری تخصصی در حال اجراست.

سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران افزود: بهزیستی مازندران تلاش می‌کند کودکان در محیط خانواده و با حمایت عاطفی و روانی رشد کنند به همین دلیل، فرزندخواندگی، خانواده‌محوری و مراقبت در بستر خانواده از اولویت‌های اصلی بهزیستی است.

وی با اشاره به اقدامات این اداره کل در حوزه فرزندخواندگی، ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ مرکز شبه خانواده در استان فعال است و ۲۰۶ فرزند تحت مراقبت در این مراکز قرار دارند در شش ماهه نخست سال جاری، ۱۷ کودک به خانواده‌های زیستی بازپیوند و ۱۴ کودک به خانواده‌های فرزند پذیر سپرده شدند.

وی با بیان اینکه بهزیستی مازندران به ۸۴۳ خانواده دارای فرزند دو و چند قلو خدمات ارائه می‌دهد، ادامه داد: مشاوره‌های روان‌شناختی، کمک‌های مالی در قالب مستمری ماهانه، کمک هزینه نگهداری، درمانی، اشتغال، مسکن، آموزش مهارت‌های فرزند پروری و نیز ارائه بسته‌های حمایتی بهداشتی و تغذیه‌ای از جمله خدمات اداره کل بهزیستی به این خانواده‌ها است.

رحمانی به برگزاری دوره‌های آموزشی برای والدین دو و چند قلو‌ها اشاره کرد و گفت: این کارگاه‌ها با هدف کاهش استرس والدین و ارتقای توانمندی‌های آنان در تربیت و مراقبت از کودکان برگزار می‌شود.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران در پایان با تاکید بر رویکرد خانواده‌محوری و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، افزود: هدف نهایی اداره کل بهزیستی مازندران آن است که هیچ کودکی از تحصیل، حمایت روانی و فرصت رشد بازنماند و همه کودکان بتوانند در محیطی امن، شاد و سرشار از امید رشد کنند و آینده‌ای روشن برای خود و کشور رقم بزنند.