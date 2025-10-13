احیای طرح سرمایه گذاری اسکله بندرترکمن پس از ۲۶ سال توقف
طرح سرمایهگذاری اسکله بندرترکمن با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان دوباره جان می گیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ طرح سرمایهگذاری اسکله بندرترکمن که از سال ۱۳۷۸ متوقف مانده بود، پس از ۲۶ سال بلاتکلیفی با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان دوباره در مسیر اجرا قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری گلستان و دادستان مرکز استان با همراهی مدیر کل بازرسی و معاون اقتصادی استاندار با حضور در اسکله بندرترکمن، از وضعیت این طرح بازدید کردند.
رئیس کل دادگستری استان در بازدید از این طرح اعلام کرد: هیچ مانع قانونی برای آغاز عملیات وجود ندارد و از فردا، طرح طبق مفاد قرارداد منعقده از سر گرفته میشود.
پس از این بازدید در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان، مشکلات این طرح با حضور مدیران اجرایی و معاون استاندار گلستان و سرمایه گذار طرح بررسی شد.
حیدرآسیابی گفت: در این نشست علت تاخیر و اختلاف و کشمکش حقوقی بین سرمایه گذار و اداره کل بنادر و کشتیرانی استان بررسی شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه اینجلسه، عملیات اجرایی طرح از فردا بر اساس مفاد قرارداد منعقده آغاز می شود.
رئیسکل دادگستری گلستان به نقش همکاری سایر دستگاهها اشاره کرد و گفت: باید دستگاههای اجرایی بهویژه بنادر در کنار سرمایهگذاران قرار بگیرند، نه در مقابل آنها و وقتی حکم قضایی برای آغاز کار صادر شده، نباید طرح در پیچوخم اداری معطل بماند.
آسیابی افزود: دادگستری گلستان در سالهای اخیر با ورود فعالانه در قالب اقتصاد مقاومتی چندین طرح متوقف از جزیره آشوراده گرفته تا طرح پتروشیمی استان، همه با ورود قضایی دوباره فعال شدند.