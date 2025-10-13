در پی تهدید ترامپ مبنی بر ارسال موشک‌ دوربرد تاماهاک به اوکراین، مقام ارشد روسیه با اشاره به غیرقابل تشخیص بودن نوع کلاهک این موشک‌ها، تلویحاً تهدید به پاسخ اتمی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر احتمال ارسال موشک‌های دوربرد تاماهاک به اوکراین، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه هشدار داد که چنین اقدامی می‌تواند «برای همه، به‌ویژه برای ترامپ» پیامد‌های خطرناکی داشته باشد.

به نوشته روزنامه ایندیپندنت، مدودف بعد از ظهر دوشنبه در واکنش با اشاره به اینکه نمی‌توان بین موشک‌های تاماهاک مجهز به کلاهک اتمی و معمولی تفاوتی قائل شد، تلویحا تهدید به پاسخ اتمی کرد و نوشت: روسیه چگونه باید پاسخ دهد؟ دقیقاً.

ترامپ روز یکشنبه گفت: اگر جنگ حل نشود، ممکن است به پوتین بگویم که این موشک‌ها را ارسال خواهیم کرد... آیا آنها می‌خواهند تاماهاک‌ها به سمتشان بیاید؟

ولادیمیر پوتین نیزهشدار داده که ارسال موشک‌های تاماهاک به اوکراین می‌تواند روابط میان روسیه و آمریکا را به‌طور کامل نابود کند، چرا که این موشک‌ها با برد ۲۵۰۰ کیلومتر قادرند اهدافی در سراسر روسیه، از جمله مسکو را هدف قرار دهند.